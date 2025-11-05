Suspendieron otra vez la implementación del sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Py

El Ministerio de Justicia de la Nación volvió a postergar la implementación del sistema acusatorio en los fueros Criminal y Correccional Federal de CABA y en lo Penal Económico, cuyos tribunales en su mayoría se concentran en el edificio de Comodoro Py 2002. El nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) debía entrar en vigencia el 10 de noviembre, pero encontró una fuerte resistencia del Ministerio Público Fiscal, que viene advirtiendo hace meses que no están dadas las condiciones para el cambio.

La decisión de poner en pausa la llegada del acusatorio a la Ciudad de Buenos Aires la tomó Sebastián Amerio, secretario de Justicia. El ministro Mariano Cúneo Libarona se encuentra de licencia.

Fuentes oficiales adelantaron a Infobae que la nueva fecha estipulada para la implementación rondará los primeros días del próximo mes de abril. Los detalles se conocerán en la resolución oficial del Ministerio, que aún no fue publicada.