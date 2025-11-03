Quién es Fede Vigevani, el youtuber uruguayo que llena estadios

Tiene más de 70 millones de suscriptores en YouTube. Agotó entradas en 9 países y ahora despide su show en Vélez, producido por Fénix Entertainment.

Federico Vigevani, conocido artísticamente como Fede Vigevani, es un creador de contenido de origen uruguayo considerado uno de los más influyentes del mundo hispanohablante.

Su éxito se mide en cifras astronómicas: acumula más de 70 millones de suscriptores en YouTube, 30 millones en TikTok y 11.5 millones en Instagram.

Con un estilo que combina humor, cercanía y creatividad, Fede Vigevani ha logrado conectar de forma auténtica con millones de personas de distintas generaciones, consolidándose como un referente del entretenimiento digital y musical en Latinoamérica.

Del mundo digital a los estadios

El fenómeno de Vigevani trascendió las pantallas. El youtuber transformó su comunidad online en un movimiento global, llevando su universo digital a escenarios multitudinarios con su espectáculo “El Mundo de Fede Vigevani”.

Este formato único, que fusiona música, desafíos, narrativa y participación del público en vivo, ha sido un éxito rotundo.

Desarrollado y producido por Impronta Music y Fénix Entertainment Group, el show recorrió nueve países y vendió más de 800 mil tickets en un año y medio.

Ahora, Fede Vigevani anunció la despedida de esta impactante gira con un show final el próximo 22 de diciembre de 2025 en el Estadio Vélez Sarsfield, cerrando un ciclo histórico para un creador de contenido en la región.

Fuente: Noticias Argentinas.