Extienden una semana la prisión preventiva de Yamil Cabrera, acusado por el crimen de Jazmín González

Yamil Cabrera seguirá con prisión preventiva por una semana más, pero no podrá continuar internado en el Hospital San Martín. Así lo resolvió la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, quien extendió por siete días la detención del joven acusado del homicidio de Jazmín González, de 16 años, y ordenó a la Fiscalía y a la defensa que busquen un lugar adecuado para que pueda continuar con su recuperación médica.

Según registró ANÁLISIS, la prórroga de la medida de coerción fue solicitada por el fiscal Laureano Dato y los abogados querellantes. Cabrera, que permanece bajo custodia tras haber sufrido heridas graves en el abdomen, tórax y cabeza el domingo 19 de octubre, fue señalado como el autor del disparo que terminó con la vida de la adolescente durante un violento episodio ocurrido en Bajada Grande.

Según la acusación, el joven habría efectuado el disparo cuando la víctima se retiraba en moto junto a un amigo, luego de una discusión en una fiesta.

Durante la audiencia realizada este miércoles, la jueza Barbagelata analizó los informes médicos y coincidió en que la Unidad Penal Nº1 no cuenta con las condiciones necesarias para alojar a Cabrera, debido a su delicado estado de salud. También descartó que permanezca internado en el Hospital San Martín, al considerar que “no es un anexo de la Unidad Penal” y debe priorizar la atención de pacientes comunes. Por ello, se evaluó su posible traslado al Hospital Escuela de Salud Mental, que contaría con la estructura necesaria para continuar el tratamiento.

El médico Luis Moyano, jefe del Departamento Médico Forense del Poder Judicial, señaló que el acusado aún requiere atención profesional y que no es recomendable su ingreso a la cárcel mientras siga en recuperación. “Debe esperarse a que se le retiren los puntos de sutura”, indicó, recordando que la Unidad Penal ya no dispone de enfermería propia.

Por su parte, el abogado defensor José Barbagelata informó que Cabrera fue dado de alta de terapia intensiva, pero que los médicos consideran que, ante la escasez de camas, debería ser atendido en otro centro. Explicó que “no puede estar en Alcaldía, ni en la Unidad Penal, ni en su domicilio”, y que además necesita acompañamiento profesional “por su estado psiquiátrico”, ya que presenta temblores constantes derivados de esa situación.

Al finalizar la audiencia, la magistrada resolvió: “La detención se va a autorizar por siete días más, hasta el miércoles 12. El lugar de alojamiento deberá ser uno en el que pueda atenderse adecuadamente la condición física y psíquica del señor Cabrera”. También remarcó que el Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía deberán encontrar ese espacio, ya que el Hospital San Martín debe priorizar a los pacientes comunes.

En síntesis, Cabrera continuará bajo prisión preventiva, aunque su lugar de detención será definido en los próximos días para garantizar tanto su recuperación médica como el cumplimiento de la medida judicial.

En la causa hay además otros dos imputados: Emiliano Héctor Strack (21) y Facundo Rodrigo Martínez (23), ambos acusados de haber apuñalado a Cabrera después del ataque en el que murió Jazmín González. Los dos permanecen detenidos. En tanto que Julián Manrique fue acusado de intentar matar a Yamil Cabrera y de portar ilegalmente un arma 9 mm, mientras que Jesús Gómez fue imputado por encubrimiento agravado por ocultar esa pistola.