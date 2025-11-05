América en Cuero: un ciclo que celebra la música de raíz latinoamericana

Este domingo 9 de noviembre, a las 20, en Casa Encendida (Andrés Pazos 179), se pondrá en marcha "América en Cuero", un nuevo ciclo cultural que busca reunir a artistas y público en torno a la música de raíz latinoamericana, el encuentro y la memoria viva de los pueblos. La propuesta, que tendrá su primera edición bajo el lema "América en Cuero abre su pulso", surge como un espacio de celebración sobre los sonidos y expresiones que atraviesan el continente, con la intención de fortalecer el vínculo entre las distintas manifestaciones populares que habitan el territorio.

La apertura de la noche estará a cargo de la artista y gestora cultural Nora Aracil, quien presentará el documental Carnavales Paranaenses. En esta proyección compartirá el trabajo de la Red de Artistas del Carnaval Paranaense, un colectivo que viene impulsando la recuperación de la historia y las prácticas de los carnavales locales. El material audiovisual propone un recorrido por la memoria barrial, los ensayos, la organización comunitaria y la preparación de lo que será el Carnaval 2026, una apuesta que busca hacer de la calle un territorio de arte, expresión y resistencia.

Tras la proyección, la noche continuará con el encendido musical de Minimal, banda anfitriona del ciclo, con la participación de invitados especiales.

El evento contará además con una cantina de comidas y bebidas a precios populares.

Entradas por formulario.