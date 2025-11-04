Este fin de semana se desarrollará la Feria de las Colectividades y Patio de Sabores

Habrá Feria de las Colectividades y Patio de Sabores de las Colectividades, en Puerto Nuevo.

La ciudad de Paraná tendrá este sábado y domingo un nuevo fin de semana de encuentro, cultura y diversidad con la realización de la 34ª Feria de las Colectividades y el 7º Festival Patio Sabores, en el Puerto Nuevo. Este tradicional evento, organizado por la Unión de Colectividades de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y la Confederación Argentina de Colectividades, reunirá a las comunidades inmigrantes, instituciones y artistas locales en un espacio de convivencia, música, danza, teatro y gastronomía típica de distintas partes del mundo. La entrada será libre y gratuita.

La apertura oficial contará con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Fabián Solaro, palabras de autoridades y el tradicional desfile de banderas que simboliza la hermandad entre los pueblos. Durante las dos jornadas se presentarán colectividades y agrupaciones que representan a las comunidades árabe, alemana, italiana, vasca, eslovena, catalana, india, boliviana, israelita y española, junto con artistas invitados de Santa Fe, Viale, Crespo, San Benito y otras localidades de la provincia.

El escenario principal ofrecerá una programación variada con espectáculos de danzas tradicionales, música en vivo, teatro y folklore. Participarán, entre otros, la Sociedad Italiana de Paraná con su cuadro “Cuatro Horizontes”, el cuerpo de baile de la Sociedad Española, el conjunto de danzas árabes del Club Sirio Libanés de Santa Fe, el grupo Lustigüe Musikanten de la Sociedad Alemana, la Asociación Vasca Urrundik, la Fundación Eslovena Duh, el Casal de Catalunya con su Esbart Ballem, y la Sociedad Friulana con una representación teatral. También se presentarán la Agrupación Agitando Pañuelos, el grupo folklórico de Bolivia, y los músicos Nelson Rey Pastorela y Cristian Leiva, entre muchos otros.

El Patio Sabores ofrecerá una amplia propuesta gastronómica con platos típicos de diferentes colectividades, acompañados por un paseo de stands culturales, artesanías y espacios institucionales. Además, se realizarán actividades complementarias en el auditorio con participación de Biblioteca Popular, el Cilem, la Asociación Friulana Gustavo Artucio, y se presentará el libro Belgas, junto a proyecciones culturales, talleres Sociedad Alemana y espacios sobre turismo con Celina Jacob.

La Feria de las Colectividades se consolida cada año como una celebración del encuentro, la integración y la identidad compartida, reflejando el aporte de las migraciones al entramado cultural y social de Paraná y de toda la provincia.

La propuesta cuenta con la organización de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, la Municipalidad de Paraná y la Confederación Argentina de Colectividades.

Para agendar

-Sábado 8, de 17 a 23

-Domingo 9, de 11 a 14 y de 16 a 22

Lugar: Sala Mayo, Puerto Nuevo.

Entrada: libre y gratuita