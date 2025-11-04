Reprogramaron el encuentro paritario entre el Gobierno y los gremios estatales

El Gobierno informó que, a través de sus representantes paritarios, solicitó a la Secretaría de Trabajo la suspensión de la reunión paritaria prevista para el martes 4 de noviembre a las 11 con los gremios UPCN y ATE. La decisión obedece a que los equipos técnicos del Ejecutivo provincial se encuentran en la etapa final de elaboración del instructivo de recategorizaciones, documento clave para el desarrollo de las negociaciones salariales en curso.

Desde el Gobierno explicaron que “el instructivo se encuentra en un avanzado proceso de validación y cierre técnico, y que resulta oportuno disponer de un breve plazo adicional para presentarlo ante la mesa paritaria en condiciones de ofrecer una visión integral y coherente con la política salarial del sector público”.

Por su parte, desde la Secretaría de Trabajo, indicaron que “una vez concluido este trabajo, se acordará la reprogramación del encuentro paritario con los gremios estatales”.