Murió un joven que había colisionado en su auto con un camión en el acceso a Concepción del Uruguay

El joven de 28 años, conductor del Volkswagen Gol Power gris, falleció en la madrugada de este miércoles en el Hospital "Justo José de Urquiza" de Concepción del Uruguay, donde permanecía internado en grave estado, tras sufrir un fuerte accidente. Fuentes policiales confirmaron el deceso, al indicar que el paciente no logró superar las lesiones provocadas por el violento impacto ocurrido el martes por la tarde.

El trágico siniestro vial se registró alrededor de las 18.10 del martes, en la intersección de calle Artusi y 36 del Oeste Norte, uno de los accesos principales a la ciudad. En el lugar, el Volkswagen Gol que conducía el joven chocó contra un camión Mercedes Benz modelo 1620, perteneciente a la empresa Tim-Car, informaron fuentes policiales.

Al respecto, el subjefe de la Departamental Uruguay, Jorge Leiva, informó a Canal Once que “el Gol invadió el carril del camión y el conductor del auto se llevó la peor parte”.

Sobre el joven fallecido, Leiva confirmó que “se trató de un joven de Concepción del Uruguay de 28 años, que estaba saliendo de la ciudad”.

Además, señaló que la colisión quedó filmada y se están cotejando las cámaras de seguridad para establecer por qué se dio el accidente. “No se encontraron factores que hayan influido en el accidente como baches o una banquina, pero en el lugar no había nada”.

Finalmente, destacó que “no es un lugar común donde ocurran accidentes, por eso restan realizar muchas pericias”.

Sobre el accidente

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el Gol circulaba en sentido este-oeste cuando, por razones que aún se tratan de establecer, impactó con el camión, que se desplazaba en dirección contraria (oeste-este).

El golpe fue de tal magnitud que el vehículo menor quedó completamente destruido y desplazado varios metros sobre la calzada. Testigos del hecho indicaron que el estruendo del choque se escuchó a gran distancia y que el tránsito fue interrumpido mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 41 años, resultó con lesiones leves y fue examinado por personal médico en el lugar, confirmaron fuentes policiales.

El joven fue inmovilizado y trasladado de urgencia al hospital Urquiza, donde fue ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva con politraumatismos severos. Pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.