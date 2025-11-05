El Municipio de Paraná insta a los vecinos a mantener la limpieza de terrenos baldíos

Los reclamos o denuncias sobre incumplimientos se pueden realizar a través del Sistema de Atención al Vecino 147.

El objetivo es mejorar la seguridad y la salud pública, además de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes orientadas a una convivencia sana, segura y ordenada. Los reclamos o denuncias sobre incumplimientos se pueden realizar a través del Sistema de Atención al Vecino 147.

Cumpliendo con la Ordenanza Nº 9377, que declara el estado de Emergencia Sanitaria Municipal (Limpieza de baldíos), el municipio cuenta con inspectores del área de Control Urbano que recorren la ciudad constatando las denuncias que se realizan al SAV 147 y notifican al o los propietarios de terrenos baldíos para que mantenga la limpieza del lugar.

En caso de no cumplir con el mandato, desde la Municipalidad se actúa de oficio para la limpieza del baldío y los costos que demanda el operativo corren por cuenta del propietario del terreno.

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, destacó que un alto porcentaje de vecinos actúa ante la intimación municipal, pero, sin embargo, hay ciudadanos que no cumplen. “Ante esto se han iniciado las acciones legales correspondientes contra los propietarios de los terrenos baldíos para recuperar el costo de los operativos de limpieza. No podemos permitir que haya propietarios desaprensivos que descuiden sus terrenos en perjuicio de la comunidad”, señaló Bergara.

Estas acciones, además de promover el cumplimiento de las normas vigentes, apuntan también a prevenir enfermedades como el dengue y la leptospirosis que encuentran en los terrenos baldíos un ambiente propicio para su proliferación.

La Municipalidad recuerda a los vecinos que pueden colaborar comunicando cualquier irregularidad de lunes a viernes de 7 a 19 hs, sábados, domingos y feriados de 8 a 13 hs, a través del Sistema de Atención al Vecino 147. De esta forma, se busca agilizar la solución de problemas y evitar la aplicación de multas.