Básquet: de local, Tomás de Rocamora no pudo frente a El Talar

En un partido parejo y vibrante, Tomás de Rocamora perdió por 72 a 62 frente a El Talar, por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Femenina de Básquet. Este jueves las Rojas volverán a ser locales en el Julios César Paccagnella, será ante Deportivo Berazategui.

Los 10 puntos de diferencia finales terminaron siendo exagerados para lo que fue un juego en el que Rocamora dominó el primer tiempo, ganándolo 34-32, y poniendo incómodo a uno de los punteros del grupo.

Las acciones en el Paccagnella

En el primer cuarto se prestaron el dominio hasta que en la segunda mitad Delabarba empezó a sacar todo su repertorio, pero aun así con el manejo de González, los puntos de Schunk y Santini el local se recompuso y pasó de un 9-15 a un cierre 18-15.

En el comienzo del segundo tramo, las apariciones de Fajardo fueron fundamentales para la visita. El dueño de casa apostó a los tiros de tres, tuvo aciertos en diferentes manos y forzó el tiempo muerto Aurinegro cuando el tablero quedó 34-27. Entonces Julieta Alé sacó la cara por el equipo y el final fue más apretado 34-32.

Arrancó el tercer tramo con Schunk siendo efectiva, pero El Talar repitió la fórmula con una Fajardo implacable. Los intercambios de aciertos y errores se hicieron presentes y quedó todo más que abierto para los 10 minutos finales (47-48).

Cuando poco lo hacía presagiar, dos bombazos de Reale y una aparición de Marín le dieron a la visita una ventaja sorpresiva hasta ahí (51-60). Corrigió cosas Sabrina Scévola desde el banco, hubo reacción con puntos valiosos de Cherot Magri (58-62); sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, triples de Delabarba y Marín bajaron la cortina.

Delabarba con 23 puntos y Fajardo con 17 fueron las mejores de la visita y compartieron valoración; Martina Schunk, por su lado, firmó un doble doble de 13 puntos y 12 rebotes. La goleadora local terminó siendo Antu González con 15 unidades.