Davico asfaltará a menor costo que Azcué: Gualeguaychú pagará menos de la mitad que Concordia por cada cuadra

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, precisó que realizar una obra a través de la planta asfáltica le permitirá ahorrar al estado municipal unos 25 millones de pesos por cuadra.

"Este año compramos maquinarias que no había por más de 3.000 millones de pesos, y eso ahora va a ir al asfalto”, dijo.

Según el intendente de Gualeguaychú, “una cuadra de 70 metros de largo que es el promedio, por 6 de ancho, haciendo lo que corresponde, el suelo cemento y la carpeta asfáltica, te sale aproximadamente de bocacalle a bocacalle, con combustible, desgaste de la máquina, 15-16 millones de pesos”.

El presidente municipal del sur entrerriano comparó: “el intendente de Concordia me contó que hizo una licitación y le sale $40 millones”.

“Abaratamos los costos, aumentamos la productividad, y la ecuación de eso es que vamos a asfaltar bastante por todos lados. Yo les pido paciencia a los vecinos, porque no vamos a parar, va a ser nuestro eje”, según publicó Ahora El Día.