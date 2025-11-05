La entrerriana Sofía Casse se consagró en Chile campeona parapanamericana sub 23

La eliense Sofía Casse, guiada por Juan Marchessini, logró el oro en salto en largo T11, reservada para atletas ciegos.

La paraatleta eliense Sofía Casse se consagró campeona continental juvenil en los Juegos Parapanamericanos Sub 23 Chile 2025, donde además fue abanderada de la delegación argentina junto a otro entrerriano, Lucas Müller (básquet en silla de ruedas).

Con una marca de 4,32 metros, la oriunda de Villa Elisa, guiada por Juan Marchesini, se quedó con la medalla dorada en Salto en Largo T11 - T12 y logró su mejor registro de 2025. En la prueba compitió con una atleta con discapacidad visual (conserva visión residual), porque unieron ambas categorías, lo que hace su triunfo más resonante.

En el estadio Mario Recordón, escenario de las pruebas de atletismo adaptado en la cita continental, superó a la mexicana Karla Natalia Pérez Pérez (T12), quien registró 3,26m en su mejor intento.

En esta oportunidad, los saltos de la representante paralímpica en París 2024 fueron: 4,03m; 3,92m; 3,93m; 3,94m; 3,96m y 4,32m.