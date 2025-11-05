Sportivo Urquiza festejó en el cierre de la fecha 12 de la Liga Paranaense de Fútbol

La V Azulada se impuso por la mínima y festejó en el cierre de la jornada liguista. (Foto: Archivo).

Sportivo Urquiza venció a Instituto por 1 a 0 este miércoles en el partido que cerró la programación de la 12ª fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol.

El único gol del partido disputado en La Floresta fue obra de Adrián Milessi, a los 34 minutos del segundo tiempo. Previamente, La V Azulada se impuso por 3 a 0 a su par de La Gloria en el encuentro válido por la categoría Sub 23.

Cabe recordar que estos encuentros fueron programados entre semana debido a la participación de Sportivo Urquiza en el Torneo Regional Federal Amateur. Lo mismo sucedió con el clásico que Belgrano le ganó a Atlético Paraná el pasado lunes por 2 a 1 en Primera División.

Los tantos fueron de Elías Salas y Adriano Godoy para el Mondonguero; Josué Correa anotó para el Gato. El partido estuvo signado por las expulsiones: Alan Medina, Hugo Fontana (DT) y Roberto Ledesma (PF) vieron la roja en el local; Gianluca Suárez y Antonio Lescano lo hicieron en el Decano.

Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Patronato 29 puntos; Peñarol 22; Don Bosco 21; Neuquén 20; Sportivo Urquiza 19; Oro Verde, Atlético Paraná e Instituto 16; Belgrano 14; Palermo, Universitario, Argentino Juniors y Camioneros 12; San Benito 9; Los Toritos de Chiclana 1.