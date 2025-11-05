Se abrió la licitación para efectuar obras de reparación en el Hospital San Benjamín de Colón

Este lunes se realizó, en la sede de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) en Concordia, la apertura de ofertas para dos licitaciones públicas orientadas a fortalecer la infraestructura hospitalaria en la costa del Uruguay. Las iniciativas se enmarcan en un plan integral de mejora del sistema de salud provincial y complementan obras ya en ejecución.

La refacción integral de la sala de Internación Masculina del Hospital San Benjamín, que contempla recambio total de cubierta y cielorrasos, impermeabilización de losas y renovación completa de la instalación eléctrica, por más de $270 millones.

Inicio de obras en el Felipe Heras

Las autoridades también verificaron el inicio de la refacción de los sectores de Juntas Médicas e ITS en el Hospital Felipe Heras de Concordia, obra adjudicada que demanda más de $147 millones y ya se encuentra en ejecución.

Acompañamiento provincial y regional

Participaron el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el intendente, José Luis Walser; el presidente de CAFESG, Carlos Cecco; el vocal Pablo Canali; y por videoconferencia, legisladores provinciales; intendentes y equipos hospitalarios.

El intendente José Luis Walser remarcó: “La refacción de la sala de hombres del San Benjamín es una prioridad para nuestra comunidad. Celebramos estas decisiones que se traducen en mejores condiciones para pacientes y equipos de salud, y seguiremos acompañando cada instancia administrativa para que la obra avance con celeridad”.

Por su parte, el presidente de CAFESG Carlos Cecco destacó el trabajo articulado con Salud y la continuidad de intervenciones en hospitales de la región. Blanzaco valoró el avance simultáneo en Colón y Concepción del Uruguay, y la actualización edilicia en Concordia.