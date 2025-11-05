Futsal: la final del Clausura se definirá entre los dos equipos de Neuquen

El Torneo Clausura de la Elite Masculina se definirá este domingo, a las 20, en la pista ubicada en el camping de la Toma Vieja. La competencia organizada por la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) tendrá un acontecimiento histórico para el certamen local ya que por primera vez llegan a la final de dos equipos de una misma institución: Neuquen Amarillo y su homónimo Rojo.

Para llegar a la definición, el Amarillo del ANC se impuso ante Paraná Verde dando vuelta la serie semifinal, mientras que el Rojo ganó por penales ante Mariano Moreno. De esa manera los dos equipos del Pingüi se verán las caras para definir en los 40 minutos de juego cuál de los dos será quien le pone la quinta estrella a su escudo.

Más condimentos para la jornada

Antes de la final de Elite masculina, la APFS también definirá el Torneo Clausura de segunda división en donde se enfrentará el equipo B de club Don Bosco contra José Hernández Negro. El campeón deberá jugar una final anual contra el equipo C de Mariano Moreno para ver quien asciende a la máxima categoría del futsal paranaense. La final de la segunda división empezará a las 19.

La cancha enclavada en la Toma Vieja será el escenario de los cuartos de final del Torneo de Unidad Femenino. Desde las 16, se enfrentarán Español A contra el equipo santaelenense Azopardo, mientras que desde las 17.30 jugarán Deportivo Máquina contra el femenino de Neuquén.

El inicio de la jornada estará protagonizado por las juveniles ya que se disputa también playoff de la C17 en donde jugarán por la Copa de Plata: Don Bosco B frente a Avenida Ejército y Español contra Mariano Moreno; mientras que por la Copa de Oro jugarán las semifinales Don Bosco A ante Aatra y Bajada Grande contra. José Hernández. La jornada empieza a las 10 del domingo en la cancha de la Toma Vieja.