Colón lanza convocatoria a instituciones para trabajar en salud mental

Para participar del Programa Municipal de Salud Mental Adolescente y Joven “Armando Redes por la Salud Mental”.

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, convoca a instituciones educativas, clubes deportivos, asociaciones civiles, y fundaciones a presentar proyectos orientados al bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes.

El objetivo de esta convocatoria es promover iniciativas que contribuyan al desarrollo de acciones y proyectos que fortalezcan la salud mental de los jóvenes y adolescentes de la ciudad de Colón.

Las inscripciones ya están abiertas con un plazo de presentación hasta el 28 de noviembre de 2025.

- Las bases y orientaciones están disponibles en el siguiente link: https://forms.gle/MqxJeWWx21RzbyLw6

- Envío de proyectos al e-mail proyectosaludmentalcolon@gmail.com

- Consultas al Whatsapp 3447-460077

Con este programa, la Municipalidad de Colón busca fortalecer la salud mental de los jóvenes y adolescentes de la ciudad a través de la promoción de iniciativas y proyectos que fomenten el bienestar psicoemocional y la inclusión social.

Por mayor información sobre la convocatoria, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Colón en Moreno 183.