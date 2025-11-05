Alexia Massholder presentará su libro sobre Mercedes Sosa

El espacio cultural Almacén de los 33 recibirá a Alexia Massholder, cantautora, historiadora e integrante de la Fundación Mercedes Sosa para la Cultura, quien presentará su libro titulado Todas las voces todas. Mercedes Sosa y la política. La actividad propone un encuentro para revisar el pasado artístico y social de la cantora tucumana desde una nueva perspectiva. La jornada incluirá además un recital de la autora, acompañada por la tradicional cantina del lugar. La cita tendrá lugar este sábado 8 de noviembre, a las 21, en el espacio cultural ubicado en la esquina de Bavio y Courreges.

El libro de Massholder invita a pensar a Mercedes Sosa como una de las intérpretes más influyentes de la música argentina y latinoamericana y, sobre todo, como una figura profundamente atravesada por los temas de su tiempo. A través de una investigación, la autora explora el vínculo entre el arte, la militancia y la transformación social, proponiendo una lectura política del canto de Mercedes y de su papel como portavoz de los pueblos oprimidos. En sus páginas, la historiadora recupera testimonios, contextos y reflexiones que permiten comprender cómo la artista convirtió su voz en un espacio de resistencia frente a la censura, el exilio y las dictaduras del continente.

Massholder sostiene que Mercedes Sosa asumió su práctica artística como una forma de militancia y que el aporte de ella a los pueblos, a la lucha, tenía que ver con el canto, en ponerle su voz incluso a creaciones de otros. En ese sentido, recupera una idea de Víctor Jara, quien también se definía como cantor y no como cantante, marcando un matiz político y ético que diferencia la mera ejecución artística del acto de cantar como compromiso. Ese gesto, según Massholder, atraviesa la obra de la artista y explica su capacidad para representar las luchas colectivas de su tiempo.

La Fundación Mercedes Sosa para la Cultura, de la cual Massholder forma parte, es una institución sin fines de lucro dedicada a preservar y difundir el patrimonio artístico de la cantora tucumana, con el propósito de promover la cultura latinoamericana entre las nuevas generaciones en Argentina y en el mundo. A través de publicaciones, exposiciones y actividades culturales, la fundación continúa proyectando la vida de quien fue y sigue siendo una de las voces más representativas de la identidad y la resistencia del continente.

La actividad tendrá un aporte al arte de $5.000. Las reservas pueden realizarse al 343 4702836.