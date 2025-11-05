Se presenta el viernes en Villaguay, la biografía de Sergio Alberto Montiel

El periodista Antonio Tardelli presentará este viernes en Villaguay, "Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado".

El periodista Antonio Tardelli presentará el viernes en la ciudad de Villaguay el libro “Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado”, de reciente aparición.

La actividad, que será la primera de una serie de presentaciones que el autor efectuará en diferentes sitios de Entre Ríos, tendrá lugar desde las 20.30 en la Sociedad Italiana Unione Garibaldina (Mitre 460). El acceso es libre y gratuito, Invitan a asistir la Sociedad Italiana y la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre.

El libro repasa la vida del dirigente radical que gobernó dos veces la provincia de Entre Ríos y se detiene en su infancia, marcada por el asesinato de su padre militar en el levantamiento correntino de Gregorio Pomar; en su ascenso político, en su rivalidad con dirigentes tales como César Jaroslavsky y Jorge Busti; y en sus dos mandatos como titular del Poder Ejecutivo de Entre Ríos, marcados por realizaciones importantes y determinaciones controvertidas.