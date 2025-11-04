Paraná: quedó habilitado el tránsito sobre calle Ambrosetti tras las intervenciones en la calzada

En el marco de los trabajos de la obra de sistematización, saneamiento e integración urbana del Arroyo Las Viejas que encara la Municipalidad de Paraná, y que en esta etapa se concentraron en la alcantarilla de calle Ambrosetti, ya quedó habilitado el tránsito en dicha arteria.

La circulación se había interrumpido el pasado martes 23 de septiembre por un plazo de 40 días que se cumplió de manera exitosa.

Con estas tareas, se aumentó la capacidad de conducción en el cauce del arroyo con un conducto de aproximadamente 12 metros cuadrados que se incorporó a los dos existentes. También se mejoró el sistema de captación superficial del agua que circula por la calzada, con cuatro cámaras de captación.

A la par de la habilitación del tránsito, continuarán trabajos de terminación, limpieza y tareas relacionadas con el ingreso del nuevo paseo que se realizarán en la cercanía a la calzada, por lo que se solicita a los vecinos precaución a la hora de circular por el sector. Desde el miércoles, se restablece el servicio de transporte público de pasajeros con su recorrido y paradas habituales.