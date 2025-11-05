El Colegio de Escribanos de Entre Ríos celebra sus 80 años con una muestra fotográfica

El Colegio de Escribanos de Entre Ríos continúa con las actividades conmemorativas por sus 80 años de trayectoria y este jueves 6 y viernes 7 de noviembre presentará una nueva edición de ColegiArte, el ciclo cultural que promueve el encuentro entre arte y comunidad. En esta oportunidad, la institución invita al público a disfrutar de la muestra fotográfica "Tiempo Recorrido", del fotógrafo José Luis Raota, que se exhibirá en el Salón de Eventos del Colegio, ubicado en calle 25 de Junio 151, en Paraná. Las actividades comenzarán ambos días a las 19 y se extenderán hasta las 21, con propuestas musicales y artísticas.

La apertura tendrá lugar el jueves 6 de noviembre, en una velada que incluirá la exposición de fotografías con un concierto del Cuarteto de Saxos, programado para las 20:30. El ensamble estará integrado por Silvana Bollati, en clarinete y saxofón alto; Massimo Rodríguez Bollati, en saxofón alto; Jorge Almeida, en saxofones soprano y alto; y Dalila Yossen, también en saxofón alto. Con esta presentación musical, el Colegio busca ofrecer un entorno que acompañe la contemplación de las obras de Raota.

El viernes 7 de noviembre, la actividad continuará con un espectáculo de tango protagonizado por los bailarines Carolina Márquez y Ezequiel Lescano. La pareja ofrecerá una presentación con una selección de piezas clásicas del género.

"Tiempo Recorrido" reúne una selección de obras del fotógrafo José Luis Raota, cuya trayectoria lo convierte hoy en una figura de referencia dentro del rubro. Su trabajo abarca distintas décadas y temáticas, por eso la muestra propone un recorrido por distintas etapas de su producción.

La actividad será libre y gratuita, aunque con cupos limitados hasta agotar la capacidad del salón.