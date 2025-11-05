Adorni asumió como jefe de Gabinete: “Vamos con todo”, le dijo Milei tras tomarle juramento

El hasta ahora vocero presidencial fue puesto en funciones por Javier Milei en el Salón Blanco de Casa Rosada. La ceremonia contó con la presencia de ministros, familiares y amigos. Reemplaza a Guillermo Francos, quien formalizó la transición junto a Lisandro Catalán.

Manuel Adorni –hasta ahora vocero presidencial- asumió oficialmente como jefe de Gabinete. La jura se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, encabezada por el Presidente Javier Milei.

El pasado martes, el saliente Guillermo Francos –y el ahora exministro del Interior Lisandro Catalán- se reunieron con Adorni para despedirse de sus equipos y formalizar la transición. Dijeron presentes de la ceremonia la totalidad de los ministros del renovado Gabinete de La Libertad Avanza, además de familiares y amigos.

El acto comenzó con la lectura ceremonial de los decretos que oficializaron las renuncias de Francos y de Adorni (como Secretario de Comunicación y Medios de la Nación Argentina). Tras los primeros anuncios, el salón blanco coreó el apellido del flamante jefe de Gabinete.

Tras esto, el Presidente tomó jura de su nuevo jefe de Gabinete. “Vamos con todo”, se le escuchó arengar a Adorni, quien asume un puesto clave de cara a la segunda parte del Gobierno libertario.

Traspaso de funciones

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán mantuvieron en Casa Rosada encuentros para despedirse de sus equipos y formalizar la transición con sus reemplazos: Manuel Adorni y Diego Santilli.

Según informó Ámbito, las reuniones tuvieron lugar en las oficinas de jefatura de Gabinete, ubicadas en la planta baja de Balcarce 50, y sucedieron en la previa a la jura de Adorni, quien asumirá formalmente como jefe de los ministros el miércoles a las 12, en el Salón Blanco.

"Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado", publicó al término del encuentro Adorni en su cuenta de X.

Por otro lado, el Gobierno difundió por canales oficiales una foto de Francos y Adorni acompañado de un mensaje: “Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso”.