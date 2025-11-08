La Unión de Colón recibe a Racing por la Liga Argentina

La Unión ganó en su debut e intentará repetir como local ante Racing.
Este sábado continuará la disputa de la Liga Argentina de Básquet para los equipos entrerrianos. Esta vez, en el marco de la Conferencia Sur, La Unión de Colón recibirá a Racing de Avellaneda en el estadio Carlos Delasoie. El partido comenzará a las 21 y contará con el arbitraje de Alejandro Zanabone y Florencia Benzer.
El equipo colonense viene de ganar en su debut en el retorno a la categoría como local. Fue ante Deportivo Viedma, al que derrotó por 74-59 en una sólida actuación del plantel, que quiere hacerse fuerte jugando en su cancha. Es por eso que deberá volver a buscar el triunfo como anfitrión.
En frente tendrá a un rival de fuste. La Academia comenzó con un buen debut como local por 86-81, pero aún más destacable fue su siguiente actuación en el arranque de su gira por Entre Ríos: le ganó a Central Entrerriano en el José María Bértora por 76-66 y conservó su invicto.
Este sábado ambos equipos pondrán en juego su invicto, con lo que podrían ofrecer un más que interesante espectáculo en la ciudad de Colón.