Franco Maeso y el arranque de Rocamora: “Estamos yendo de menos a más”

El interno habló del comienzo de la temporada en la Liga Argentina para el Rojo.

Franco Maeso habló del comienzo de la temporada de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay en la Liga Argentina de Básquet 2025/26 y consideró que “es bueno” el “balance” de los primeros cuatro paridos. “Estamos yendo de menos a más”, manifestó el interno que promedia 13.8 puntos y 8.8 rebotes.

"El balance de estos cuatro partidos creo que es bueno, estamos yendo de menos a más; con Unión y Central fueron los mejores partidos, con Racing también tuvimos muy buenos momentos, y la verdad fue una lástima que no hayamos ganado", indicó el ex Comunicaciones de Mercedes.

El Rojo viene de festejar por 77-74 ante Central Entrerriano de Gualeguaychú en su último duelo en tanto que Lanús dejó el Rotili ganándole 97-80 a Villa Mitre pero luego perdió 59-55 contra La Unión de Colón.

"Tranquilamente podríamos estar 3-1 pero el balance es muy positivo. Siempre habrá cosas por mejorar pero para cómo estuvimos en los amistosos, luego el cambio de entrenador, la llegada de Juani (Fernández), lo sacamos adelante y el equipo va por buen camino", agregó Maeso.

Sobre la definición década juego, el jugador de Rocamora analizó: "Fueron partidos cerrados, evidentemente son los primeros y juega un poco el tema de los nervios. Sabemos que ninguno será fácil pero también que de local le podemos ganar a todos y quedó demostrado. Les competimos de igual a igual, podríamos haber ganado y perdido los cuatro; es algo bueno y también negativo. Por eso digo que nos queda mejorar".

El jugador nacido en Mar del Plata se refirió además a lo que fue el triunfo agónico ante Central Entrerriano. "Es un boom anímico importante, sobre todo porque había mucho ambiente de clásico; ellos trajeron mucha gente y también hubo mucha de Rocamora. La verdad que se vivió un muy lindo ambiente y que seguro nos ayudará mucho", señaló.

"Respecto de Lanús creo que será un partido muy duro. Son un buen equipo con jugadores de mucha experiencia. Pero si nosotros jugamos a nuestro ritmo, corriéndoles mucho, defendiendo y haciendo lo que mejor sabemos hacer creo que nos lo podemos llevar. Sabemos que es difícil pero tenemos nuestras herramientas y será un muy lindo partido", finalizó sobre el partido de este jueves.