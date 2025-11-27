La AFA suspendió por seis meses a Verón y dos fechas a jugadores de Estudiantes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió por seis meses al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y por dos fechas a los futbolistas mencionados en el informe arbitral del partido que el Pincha le ganó 1 a 0 a Rosario Central, por los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Claro está que la sanción se debe al desaire del plantel platense al Canalla, al darle la espalda en el pasillo de honor por ser campeón anual.

Según consta en la resolución del Tribunal de Disciplina, la mayor sanción es para Verón, dado que consideran que la decisión del incumplimiento protocolar fue suya. De hecho, el mismo club así lo dejó en claro en su descargo. "Es, por tanto, el propio presidente quien reconoce haber impartido la orden que dio origen al comportamiento aquí juzgado, lo que revela que no se trató de un gesto improvisado o aislado de algún jugador, sino de una directiva emanada de la máxima autoridad institucional del club", señala.

Así, al dirigente Pincha le cupo una sanción de "seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol", como consecuencia de la infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

En cuanto a los futbolistas, los que fueron mencionados en el informe arbitral deberán cumplir con dos fechas de suspensión. Afortunadamente para ellos, la misma comenzará a regir en 2026, por lo que no correrá para los playoffs del Torneo Clausura 2025, consigna TyC Sports.

A saber, los jugadores suspendidos son: Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. Para Núñez, por ser el capitán, también cabrá la prohibición de ejercer ese rol durante tres meses. Finalmente, la sanción también incluye una multa equivalente al valor de 4000 entradas.

El polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central