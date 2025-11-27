Falcón Pérez, Echenique, Mastrángelo y Merlos, los árbitros designados para cuartos de final

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves las designaciones para los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Yael Falcón Pérez, Fernando Echenique, Hernán Mastrángelo y Andrés Merlos estarán a cargo de los cruces a disputarse del sábado al lunes próximo.

Falcón Pérez será el árbitro de Central Córdoba de Santiago del Estero-Estudiantes de La Plata, el sábado desde las 21.30 en el estadio Madre de Ciudades.

Por su parte, Echenique será el juez principal en el cruce entre Boca y Argentinos Juniors, previsto para el domingo a las 18.30 en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera.

La acción continuará el lunes con los últimos dos partidos: Barracas Central-Gimnasia y Esgrima La Plata, a partir de las 17, y Racing-Tigre, desde las 21.30, en Avellaneda. El primero será dirigido por Mastrángelo; el otro contará con Merlos como autoridad principal.

Sábado 29 de noviembre

21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A), en estadio Madre de CiudadesÁrbitro: Yael Falcón PérezAsistente 1: Pablo GonzálezAsistente 2: Iván NúñezCuarto árbitro: Bryan FerreyraVAR: Silvio TruccoAVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

18.30 Boca (1A) – Argentinos (5B)Árbitro: Fernando EcheniqueAsistente 1: Gabriel ChadeAsistente 2: Facundo RodríguezCuarto árbitro: Felipe ViolaVAR: Lucas NovelliAVAR: Diego Verlota

Lunes 1 de diciembre

17 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)Árbitro: Hernán MastrángeloAsistente 1: Maximiliano del YessoAsistente 2: Pablo GualtieriCuarto árbitro: Pablo GiménezVAR: Jorge BaliñoAVAR: Diego Romero

21.30 Racing (3A) – Tigre (7A)Árbitro: Andrés MerlosAsistente 1: Pablo AcevedoAsistente 2: Juan MamaniCuarto árbitro: Bruno AmiconiVAR: Pablo DóvaloAVAR: Juan Pafundi

Cabe destacar que en esta instancia serán locales los mejores ubicados de la fase regular y en caso de empatar en los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos de 15 minutos (suplementario). De persistir la igualdad, se ejecutarán tiros desde el punto penal.