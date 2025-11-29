Central Entrerriano enfrentará a Lanús buscando volver a la victoria

El Club Central Entrerriano de Gualeguaychú saltará a la cancha este sábado en el marco de la Liga Argentina de Básquet. En su séptimo partido de la temporada será anfitrión de Lanús a partir de las 21 en el estadio José María Bértora.

Hasta el momento, el Rojinegro sumó tres victorias y tres derrotas, con lo que se ubica en la novena posición de la tabla de la Conferencia Sur. En su última presentación, el equipo de Martín Pascal perdió ante Rocamora por un ajustadísimo 77-74.

Sin embargo, en su última presentación como local se llevó un gran triunfo por 104-84 sobre Unión de Mar del Plata. A esto se aferra el equipo entrerriano para ilusionarse con un buen resultado en la noche de este sábado.

Pascal tiene dos buenas noticias para este encuentro: recuperó a Mario Ghersetti de su lesión y también podrá contar con Cristian Zenclussen, a quien habilitaron para jugar y podrá hacer su debut en el duelo de esta noche.

En el Rojinegro el principal anotador es Aquiles Montani, que promedia 17,8 puntos por partido. Detrás se ubican Nicolás Reynoso y Johu Castillo con promedios de 14,8 y 12,3, respectivamente. Los tres disputaron los seis juegos en los que participó el Rojinegro.

El Granate no es un equipo que deba pasar desapercibido en el torneo. En su gira por Entre Ríos comenzó con derrota ante La unión de Colón por 59-55, pero luego se recuperó ante Rocamora, al que derrotó por 82-73. Este resultado le permitió alcanzar un acumulado de 4-3 con el que ahora se ubica en la sexta posición.

Lanús tiene como principal arma ofensiva a Michael Henry, que promedia 14 puntos por juego. Lo escoltan Edgar Merchant y Brandon Spearman con 11,3 y 10,6 tantos por partido. En los tres casos se trata de jugadores que disputaron los siete encuentros del torneo.