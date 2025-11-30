Suspendieron la actividad de la Liga Paranaense de Fútbol

El fútbol deberá esperar en la Copa de la Liga Paranaense: postergaron la jornada.

Este domingo debían comenzar los octavos de final del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol, pero no será así. Debido al mal tiempo y a las tormentas registradas durante la madrugada en la capital entrerriana, las autoridades liguistas decidieron postergar la disputa de esta fase.

Ahora habrá que esperar a una definición del ente rector del fútbol local para saber cuándo se disputarán los encuentros que estaban previstos para esta jornada.

Los encuentros previstos para esta etapa de los torneos masculino y femenino estaban programados de la siguiente manera:

-Torneo Masculino:

Domingo 30/11:

Belgrano - Argentino Juniors.

Sportivo Urquiza - Camioneros.

Don Bosco - Los Toritos.

Peñarol - Universitario.

Instituto - Palermo.



Lunes 1/12:

Atlético Paraná - Oro Verde.

Neuquen - San Benito.

-Torneo Femenino:

Domingo 30/11:

San Rafael - Escuela River.

Belgrano - Oro Verde.

Atlético Paraná - Don Bosco.

Arenas FC - Neuquen.

Camioneros - Asociación River.

San Benito - Universitario.