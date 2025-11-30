Los “Pumas” perdieron sus dos partidos y acabaron últimos en Dubái

Este domingo concluyó la participación de la selección argentina de rugby masculino en la Serie Mundial de Rugby Seven. Habiendo quedado en el tercer puesto en la fase de grupos, el equipo nacional salió a la cancha a jugar por el quinto puesto de la tabla de posiciones.

En semifinales enfrentó a España y parecía haber resuelto el partido en el primer tiempo con los tries de Luciano González, Marcos Moneta y Santiago Mare, todos convertidos, para retirarse ganando al descanso por 28-5. Sin embargo, el seleccionado europeo revirtió el marcador y dejaron en blanco a Los Pumas durante el complemento para acabar venciendo por 31-28.

Con la derrota, los dirigidos por Santiago Gómez Cora debieron jugar por el séptimo puesto frente a Gran Bretaña y se llevaron un nuevo revés. Durante el primer tiempo perdían por 12-0 hasta que el try de Luciano González permitió la ilusión de dar pelea en el complemento. El equipo argentino pudo pasar al frente con los tries de Marcos Moneta y Martiniano Arrieta (19-12), pero luego se cayó anímicamente y perdió en los últimos tres minutos, acabando en derrota por 24-19.

De esta manera, Argentina concluyó su participación con una victoria y cuatro derrotas que la ubicaron en el último lugar de los ocho seleccionados que participaron de esta edición de la Serie Mundial de Rugby Seven.

Pronto volverá a haber actividad. El próximo fin de semana se jugará el segundo torneo en Ciudad del Cabo en la última actividad prevista para el 2025. El torneo volverá recién en el último día de enero de 2026, en Singapur.