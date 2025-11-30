Invitan a recorrer el Mirador Tec, el parque tecnológico más moderno del país con visitas guiadas en diciembre

El parque tecnológico Mirador TEC, ubicado en el Patito Sirirí de la ciudad de Paraná, abrió la agenda de visitas guiadas para diciembre, con propuestas destinadas tanto a grupos educativos como al público general. La iniciativa busca acercar a estudiantes y a la comunidad a uno de los complejos de innovación y desarrollo científico tecnológico más modernos de la Argentina.

Según informaron desde la organización, los recorridos se realizarán en distintos días y horarios, con cupos limitados y acompañamiento de guías especializados.

Las visitas de las 11 se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes, mientras que los turnos de las 14 se ofrecerán los martes y jueves.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer los laboratorios, espacios de coworking, áreas de investigación y los proyectos que se desarrollan dentro del predio, donde confluyen startups, empresas tecnológicas, equipos de investigación y propuestas educativas vinculadas a la ciencia y la innovación.

Desde Mirador TEC destacaron que la actividad busca fomentar vocaciones científicas, promover el vínculo con la tecnología y acercar al público a los avances que se producen en el sector.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y están orientadas a instituciones educativas, grupos organizados y personas interesadas en conocer de cerca el funcionamiento del ecosistema tecnológico.

Para inscribirse hay que completar este formulario.