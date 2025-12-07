Boca y Racing buscarán la clasificación a la final este domingo

Este domingo se juega la primera de las dos semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors recibirá a Racing en un duelo que contará con el arbitraje de Darío Herrera, a partir de las 19. Los asistentes serán Cristian Navarro y Sebastián Raineri, mientras que el cuarto árbitro será Sebastián Martínez. El VAR estará a cargo de Silvio Trucco, con Fabrizio Llobet como asistente.

El recorrido de ambos tuvo diferentes obstáculos en el camino. Al finalizar primero, el Xeneize jugó como local todos los encuentros hasta el momento. En el primero, por octavos de final, venció a Talleres de Córdoba por 2-0; mientras que en cuartos derrotó a Argentinos Juniors por 1-0 para alcanzar las semifinales.

La Academia fue parte del mismo grupo que Boca y terminó en el tercer lugar. En octavos fue local de River, al que venció en un auténtico partidazo con una agónica definición por 3-2; mientras que en cuartos debió recurrir a los penales para dejar atrás a Tigre luego de empatar 0-0: en la definición desde los doce pasos, el partido terminó 4-2.

Para este partido se estima que Claudio Úbeda no tocará nada. Pese a que algunos de sus futbolistas trabajaron de manera diferencia, el elenco titular sería el mismo y contaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

En frente, Gustavo Costas pondrá lo mejor que tiene a disposición: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

El ganador de esta semifinal que podrá verse por la pantalla de los dos canales que cuentan con los derechos de transmisión (ESPN Premium y TNT Sports) será el primer clasificado a la definición del torneo. En la final enfrentará al ganador del clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes que tendrá lugar este lunes a las 17.