Acordaron los horarios de cierre de comercios de Concordia para el 24 y 31 de diciembre

El Centro de Empleados de Comercio de Concordia (CEC) y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) alcanzaron un acuerdo para establecer los horarios de cierre del comercio local durante los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

Según el acta firmada el pasado 12 de diciembre, se resolvió que los comercios de la ciudad cerrarán sus puertas a las 19 horas en ambas fechas. En tanto, para las grandes superficies, el horario de cierre será a las 18 horas.

El acuerdo fue rubricado por Juan José Simonetti, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Concordia; Adrián Lampazzi, presidente del CCISC; y Jorge Villalta, vicepresidente primero de la entidad empresaria.

La medida busca unificar criterios entre el sector comercial y gremial, garantizando previsibilidad para empleadores y trabajadores en jornadas tradicionalmente extensas por las fiestas de fin de año, consignó Diario Junio.