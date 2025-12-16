Diputados: la oposición denunció decisiones arbitrarias sobre los profesorados

Durante la sesión de prórroga de la Cámara de Diputados de este martes, la presidenta del bloque “Más Para Entre Ríos” Laura Stratta solicitó el tratamiento de un proyecto de declaración impulsado por esa bancada en el que se manifiesta su enérgico repudio a la manera “arbitraria e inconsulta” en que la Dirección de Educación Superior definió políticas educativas vinculadas a los Institutos de Educación Superior de la Provincia.

A través de un Proyecto de Declaración el bloque justicialista advirtió que la continuidad o cierre de profesorados se decidiría utilizando “datos cuantitativos aislados”. Por eso, el bloque opositor criticó la falta de “diálogo, consenso y análisis integral de la realidad territorial” por parte de las autoridades que genera profunda preocupación en las comunidades educativas, ya que podría determinar el fin de espacios de formación que cumplen un rol fundamental en el desarrollo educativo, profesional y social de jóvenes y adultos en Entre Ríos.

Stratta explicó en la sesión que ese proyecto recoge las inquietudes que los legisladores receptaron en sus respectivas localidades. “Hemos escuchado la demanda de la comunidad educativa en su conjunto, no solo de los directivos y docentes, sino también de los alumnos que no saben hoy en día si las carreras siguen o no y si están inscriptos en ellas”, señaló.

La solicitud de Stratta fue sometida a votación con resultado negativo, ya que pese a la postura favorable del PJ y de tres legisladores libertarios (Liliana Salinas, Carlos Damasco y Julia Calleros), el oficialismo impuso su mayoría para evitar el tratamiento. Incluso luego de producida la votación, el titular de la Comisión de Educación del cuerpo, Lénico Aranda, relativizó las preocupaciones manifestadas por comunidades educativas de toda la provincia.

En respuesta a esta postura, Stratta aclaró que el Proyecto de Declaración “no se trata de lo que decimos nosotros, sino de lo que recogemos en los territorios” y optó por no responder lo dicho desde el oficialismo por considerar que “pretender deslegitimar la palabra de los rectores de Educación Superior de la provincia de Entre Ríos” es una enorme falta de respeto.

Por eso solicitó autorización para leer un párrafo de petitorio que recibió de rectores de instituciones educativas de Victoria, respaldado por rectores, alumnos, gremios docentes y diferentes sectores políticos e institucionales de la ciudad. “La preocupación central se fundamenta en las proyecciones y definiciones para el ciclo lectivo 2026 comunicadas a los Institutos de Nivel Superior, el pasado 2 de diciembre, por la Dirección de Educación Superior encabezada por el profesor Eugenio Medrano. Dichas proyecciones anticipan un riesgo significativo de desmantelamiento de la oferta académica superior en nuestra localidad”, señala el texto.

En ese sentido Stratta agregó: “Simplemente quiero sintetizar cuál es nuestra preocupación. Ojalá estas decisiones sean revisadas y haya una comunicación oficial, no para darnos claridad a nosotros como legisladores, sino para darles claridad y certeza a la comunidad educativa y a los habitantes de estas provincia”.