Arsenal ganó en Paraná y se ilusiona con seguir en competencia

Este sábado por la tarde comenzó la disputa de la cuarta fecha, primera de la segunda rueda, de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino. En ese marco, la actividad incluyó dos encuentros con participación de equipos paranaenses.

El primero de ellos (ambos se disputaron por la Zona 1) se llevó a cabo en el estadio Dr. Carlos Federik, ubicado en la avenida Don Bosco. Allí, el Salesiano recibió a Arsenal de Viale en un duelo clave por la clasificación en el segundo puesto de la tabla de posiciones.

En ese marco, el Albiverde se hizo fuerte y ganó como visitante por 2-0. Los tantos de la victoria para el Arse los anotaron Cristian Albornoz y Lucas Arredondo a los ocho y 46 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el equipo vialense activó la pelea por el segundo lugar. Esto se debe a que ambos conjuntos, tanto Don Bosco como Arsenal, suman seis puntos con dos fechas por delante: la clasificación dependerá de esos resultados.

El otro duelo del grupo todavía está en juego: Unión de Crespo, colista sin unidades, es local ante Peñarol, líder del grupo con puntaje ideal.

Fixture | Copa Entre Ríos | Fecha 4

-Zona 1:

Sábado 10/1:

Don Bosco 0-2 Arsenal (Viale).

EN JUEGO: Unión (Crespo) - Peñarol.



-Zona 2:

Domingo 11/1:

17: Peñarol (Basavilbaso) - Newell’s (Victoria).

17.30: Juventud y Ferrocarril (Carbó) - Sarmiento (Crespo).



-Zona 3:

Domingo 11/1:

19: La Academia (Galarza) - El Porvenir (Santa Anita).

20: Defensores del Oeste (Basavilbaso) - Cultural (Crespo).



-Zona 4:

Domingo 11/1:

17.30: Urquiza (Santa Elena) - Malvinas (Federal).

20.30: Caballú (La Paz) - Camba Cuá (Santa Elena).



-Zona 5:

Domingo 11/1:

17.30: Deportivo San Marcial - Engranaje (Concepción del Uruguay).

20: Atlético Colonia Elía - Deportivo Urdinarrain.



-Zona 6:

Domingo 11/1:

19.30: Deportivo Ubajay - Parque Sur (Concepción del Uruguay).

20: Juventud Urdinarrain - María Auxiliadora (Concepción del Uruguay).



-Zona 7:

Domingo 11/1:

18: Libertad (Concordia) - Almagro (Concepción del Uruguay).

20: Rivadavia (Concepción del Uruguay) - San José.



-Zona 8:

Domingo 11/1:

18: Juventud Unida (General Campos) - Lanús (Concepción del Uruguay).

Martes 13/1:

18: Defensores de Nébel (Concordia) - Atlético Liebig.



-Zona 9:

Domingo 11/1:

19: La Bianca (Concordia) - La Florida (Chajarí).

Martes 13/1:

21: Colegiales (Concordia) - Cosmos (Federación).



-Zona 10:

Lunes 12/1:

21: Unión (Concordia) - 1° de Mayo (Chajarí).

21: América (Federación) - Independiente (Villa del Rosario).