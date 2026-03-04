Ministerio de Justicia: quiénes danzan alrededor del sillón que deja Cúneo Libarona

La salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, ya anunciada desde el año pasado, comenzó a jugarse de manera sostenida y bélica en el seno del oficialismo. Por estas horas, los nombres siguen desfilando por Casa Rosada para alcanzar una nueva estructura ministerial. Y, una vez más, Karina Milei y Santiago Caputo se disputan el control del área.

Hoy el asesor presidencial ya tiene preeminencia sobre Justicia: el viceministro es Sebastián Amerio, un amigo de Caputo, que lleva gran parte de las relaciones con magistrados y fiscales.

En este marco, la secretaria General de la Presidencia posó sus ojos sobre Justicia, en especial por sugerencia de Eduardo “Lule” Menem y su primo, Martín Menem, el titular de Diputados. Las versiones recorren los pasillos de manera insistente. La semana pasada, incluso, había una que insistía en que el reemplazante ya estaba.

La información que publicó Perfil indica que, por estas horas, el titular del Ministerio Público Fiscal porteño, Juan Bautista Mahiques, ganó terreno y avanza como una posible opción. El hábil jefe de los fiscales porteños llegó con aval de Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos, pero ganó espacio en el mundo del fútbol (se menciona en círculos políticos-deportivos un presunto vínculo con Pablo Toviggino, el tesorero de AFA).

Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, juez de Casación Penal, se acaba de autoexcluir de la causa de la AFA luego de que se conociera que habría usado la quinta adjudicada a Toviggino en Pilar. Él lo negó ante La Nación, pero finalmente se apartó.

De todas formas, el hijo de “Coco” Mahiques tiene pergaminos propios: llegó a ser presidente de la Asociación de Fiscales y con Cambiemos fue viceministro de Justicia, con una silla en el Consejo de la Magistratura. Que él asuma en el Ministerio es la jugada que le acercaron a Karina Milei, quien no dio su veredicto aún. En el entorno de Mahiques dicen que no hay nada, pero en la Ciudad de Buenos Aires lo dan como una chance altísima.

Otro nombre de las últimas horas: el camarista Mariano Borinsky, uno de los que más trabajó en el nuevo Código Penal que se tratará este año en el Congreso.

Pero no son las únicas opciones: el domingo a la noche, tras la apertura de sesiones ordinarias, se pudo ver a Amerio con el fiscal Carlos Stornelli. ¿Tendrá ganas el fiscal de la causa Cuadernos de sentarse en esa silla?

Otros nombres que aparecieron, pero que fueron prácticamente desechadas: el fiscal Diego Luciani -quien fue clave para la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad- y la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Luciani dejó trascender que no estaba interesado. Y que, en todo caso, su cargo natural sería la Procuración General, el jefe de los fiscales. Por su lado, la jueza tampoco está interesada, según dejó trascender.

En este combinado, hay fuentes libertarias que no descartan al senador provincial y exintendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, aunque en el entorno del exjuez federal aseguran que nadie lo llamó y niegan que esté haciendo lobby para ocupar ese cargo.

Paralelamente, todos juegan: el abogado y apoderado de LLA nacional vinculado a Karina, Santiago Viola, viene rechazando los ofrecimientos, incluso el más fuerte: ser viceministro en lugar de Amerio, y que éste vaya por la Procuración. El rompecabezas sigue abierto.

En Balcarce 50 creen que el presidente Javier Milei podría tomar una decisión en algunos días más, después de su regreso de su próximo viaje a EE.UU.