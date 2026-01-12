Básquet: La Unión festejó ante Villa Mitre en un duelo con mucho goleo

La Unión de Colón derrotó a Villa Mitre en un partido durísimo disputado en el Carlos Delasoie.

La Unión de Colón superó por 106 a 104 a Villa Mitre de Bahía Blanca, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En un partido palo y palo, el elenco entrerriano estuvo más fino en el cierre y se quedó con una celebrada victoria.

Las acciones en el Delasoie

Intensidad, juego sólido y goleo repartido. La Unión no dejó dudas en el comienzo del partido, y se impuso en el primer periodo por 38 a 21. Villa Mitre errático, sin encontrarse con su juego, aprovechó los errores del local para sumar, pero sin muchas respuestas en sus intentos de jugadas colectivas.

En el segundo cuarto se mostraron un poco más parejos, los de Ginobili aprovecharon su buen momento para sumar, pero los colonenses con la diferencia marcada, siguieron convirtiendo y manteniéndose arriba para irse al descanso con triunfo parcial por 64 a 48.

A la vuelta del entretiempo, Villa Mitre ingresó encendido, efectivo desde el perímetro y sin dudar, empezó a marcar el ritmo frente a un relajado anfitrión que pagó caro el precio de su tranquilidad cuando la visita lo dio vuelta para ponerse arriba por 82 a 84.

El final tuvo la cuota de intensidad, juego y nerviosismo. Aunque por momentos los de Bahía supieron manejar el juego, poner su impetú e imponerse, el local no negoció su localía, pisó firme y festejó por 106 a 104 para mantener su invicto en casa.