En Rosario, Tomás de Rocamora perdió en la última bola

Por una nueva fecha de la Liga Argentina en la Conferencia Sur, Tomás de Rocamora perdió por 77 a 75 en su visita a Provincial de Rosario. El elenco de La Histórica lo perdió en la última bola, tuvo dos chances, pero en la contra un doble de Adrián Boccia, a falta de tres segundos para la chicharra final, le dio la victoria a los locales.

El desarrollo del partido en tierras rosarinas fue muy parejo. Ambos tuvieron sus momentos. Fue Rocamora el que dominó ritmos de juego durante gran parte del primer tiempo. A tal punto que le llegó a sacar 17 puntos de máxima. Aunque hasta allí llegó la brecha entre ambos equipos.

El elenco de Esteban Gatti con Acosta, Gerbaudo, Barahona y Boccia empezó la remontada. Tomás de Rocamora ya no pudo sostener la intensidad en defensa y los locales aprovecharon. Y con un gran tercer cuarto lograron emparejar la historia.

El último cuarto tuvo de todo. Paridad, errores, buenos momentos de ambos y un cierre a la altura de la noche en el Bonilla. Empatados en 73 y con 33 segundos fue el elenco entrerriano que no pudo sumar en doble chance y en la contra Adrián Boccia, con su flotadora de toda la vida, anotó el doble que terminó siendo el del triunfo.