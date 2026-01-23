“Espero mantener el nivel del año pasado”, expresó el ‘Monito’ Díaz

Gabriel Díaz confirmó que se quedará en Patronato y buscará mantener el nivel de 2025.

Gabriel Díaz fue uno de los jugadores más regulares que mostró Patronato en la pasada temporada de la Primera Nacional. El defensor fue uno de los inamovibles del equipo que por aquel entonces dirigía Gabriel Gómez y persigue el mismo objetivo con la llegada de Rubén Forestello.

En una entrevista, el defensor tocó varios temas. En primer término, analizó las labores que viene realizando el plantel. “Una buena pretemporada, hicimos una semana de doble turno que estuvo pesada, nos sirvió muchísimo. Ahora estamos afinando detalles para el arranque del torneo”.

Además, explicó que los amistosos funcionan como una medida para evaluar el funcionamiento colectivo. “Todavía faltan cosas por ajustar, entonces estos partidos nos van a servir para saber todo lo que nos falta”, agregó.

Sobre el rendimiento ante el conjunto santafesino, consideró que se trató de una etapa lógica dentro del proceso. “Hicimos un partido correcto en todas las líneas, pero después de una semana tan fuerte te sentís duro. Igual sacamos buenas conclusiones”.

Otros temas de la charla

Durante la entrevista también hizo referencia a la modificación del esquema, con la implementación de una línea de cinco defensores, y a la adaptación con los nuevos compañeros. “Ahora tenemos línea de cinco, cambió todo el equipo y nos estamos conociendo con los chicos. Eso es fundamental, conocernos bien entre todos”, sostuvo.

En cuanto a su rol, explicó en declaraciones a Canal 11: “No cambia mucho, es uno más atrás, pero tengo que hacer los corrimientos más rápido”.

Díaz destacó además la dinámica que buscan en ofensiva y el clima interno del vestuario. “Vamos a tener mucha dinámica en el ataque, que es lo que queremos. Somos un grupo muy unido, llegaron varios compañeros y nos llevamos muy bien”.

Por otra parte, consultado sobre su futuro, el defensor dejó en claro que su foco está puesto en la temporada que se viene. “Tengo mi cabeza acá, estoy haciendo la pretemporada con el grupo y estoy comprometido. Si aparece algo, el club decidirá”, afirmó.

También reveló que mantuvo una charla con el cuerpo técnico para continuar en la institución. “Me convencieron de seguir y tratar de sostener lo que hice el año pasado. No es fácil, pero la idea es mantener ese nivel”, indicó.