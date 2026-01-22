Frigerio recibió a Santilli y ratificó el apoyo de Entre Ríos a las reformas impulsadas por la Nación

En un gesto político de fuerte contenido institucional, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió este jueves al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y le expresó el “apoyo contundente” del gobierno provincial a los proyectos de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional.

El encuentro, que tuvo lugar en un clima de diálogo y sintonía política, permitió abordar una agenda amplia que incluyó temas pendientes entre la provincia y la Nación, la situación previsional entrerriana, proyectos de infraestructura estratégica y el rol de los gobiernos provinciales en el acompañamiento de las transformaciones que atraviesa el país.

La reunión se inscribió en una secuencia de gestos que Frigerio viene sosteniendo desde el inicio de su gestión: construir un vínculo institucional sólido con el Gobierno nacional, más allá de coyunturas partidarias, con el objetivo declarado de fortalecer el desarrollo de Entre Ríos en un contexto nacional complejo. En ese marco, el mandatario provincial valoró especialmente la posibilidad de intercambiar miradas con uno de los ministros clave del gabinete nacional, cuya cartera articula buena parte de la relación política con las provincias.

“Fue una reunión muy positiva”, sintetizó Frigerio al término del encuentro. Según explicó, la conversación permitió analizar “distintos temas de la provincia, cuestiones pendientes con el Gobierno nacional y también temas de la responsabilidad del ministro en función de impulsar las transformaciones y las reformas que necesita la Argentina y que nuestra provincia viene acompañando desde el primer momento”.

La construcción del vínculo Nación–Provincia

El gobernador recurrió a una imagen que se ha vuelto recurrente en sus intervenciones públicas para describir la relación con la Casa Rosada. “La cosecha requiere -obviamente- previamente una siembra y nosotros venimos sembrando esta relación con el Gobierno nacional desde el primer momento, con convicción”, afirmó.

En esa línea, Frigerio remarcó que el acompañamiento de Entre Ríos a las iniciativas nacionales no responde a especulaciones coyunturales, sino a una visión estratégica sobre el rol de las provincias en el proceso de estabilización y crecimiento del país. “La idea es que a la Argentina le tiene que ir bien, que a este gobierno nacional le tiene que ir bien para que le vaya bien también a nuestra provincia y a los entrerrianos, independientemente de cualquier especulación personal o electoral”, sostuvo.

El gobernador vinculó los resultados que comienzan a visibilizarse con ese trabajo sostenido de articulación institucional. “Esta cosecha que sentimos que estamos teniendo hoy es fruto precisamente de dos años de sembrar este vínculo, de trabajarlo”, señaló, al tiempo que destacó el impacto positivo que tuvo la incorporación de Diego Santilli al gabinete nacional. Según Frigerio, la llegada del ministro “ha facilitado muchísimo las cosas por sus características personales y también por el vínculo que nos une”.

Expectativas compartidas y agenda de trabajo

Frigerio calificó el encuentro como “muy importante” para Entre Ríos y expresó expectativas positivas respecto del año en curso. “Esperamos que este año sea un año en donde podamos encarar muchos proyectos y transformaciones en conjunto que requiere el Gobierno nacional y que también necesita Entre Ríos”, afirmó, subrayando la necesidad de sostener “mucho trabajo en conjunto, mucho diálogo y mucha comunicación” entre ambos niveles del Estado.

Las declaraciones del gobernador enfatizaron el respaldo a las reformas nacionales como parte de una estrategia más amplia de inserción de Entre Ríos en el esquema de transformaciones que impulsa la administración central.

Santilli: coincidencias y reconocimiento político

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, destacó el respaldo explícito de Entre Ríos a las reformas impulsadas por el presidente y valoró el trabajo conjunto con el gobernador Frigerio. En sus declaraciones, el funcionario nacional subrayó la coincidencia de criterios en torno a los principales lineamientos de la política económica.

Santilli señaló que ambos comparten la visión de “lograr un equilibrio fiscal con bajar impuestos”, una línea de trabajo que, según indicó, Frigerio viene sosteniendo desde hace años y que se encuentra alineada con la mirada del Ejecutivo nacional. La mención no fue menor: en el actual contexto, el equilibrio fiscal aparece como uno de los pilares del programa de gobierno, y el acompañamiento de las provincias resulta clave para su sostenibilidad.

En ese marco, el ministro puso en palabras el reconocimiento político del Gobierno nacional hacia la figura del mandatario entrerriano. “Más allá de mi relación personal, que es de altísimo cariño, hay una altísima valoración por parte del Gobierno nacional sobre la figura del gobernador Rogelio Frigerio”, afirmó, reforzando la idea de un vínculo que combina afinidad política, confianza personal y objetivos compartidos de gestión.

La Caja de Jubilaciones, un eje sensible

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, un tema históricamente sensible en la relación entre la provincia y la Nación. Santilli explicó que se encuentra en marcha una auditoría que concluirá en mayo y que permitirá redefinir los fondos que la provincia recibe mensualmente en concepto de compensaciones previsionales.

“Venimos trabajando en una auditoría para la caja jubilatoria que termina ahora en mayo. A partir de ahí va a tener una readecuación de lo que la provincia recibe todos los meses y eso es un compromiso asumido”, sostuvo el ministro. La afirmación apunta a dar previsibilidad a un sistema que ha sido objeto de reclamos recurrentes por parte de la provincia, en un contexto de tensiones fiscales.

El funcionario nacional precisó además que ya existe un primer acuerdo Entre Ríos-Nación, y que se avanzará hacia un segundo entendimiento una vez finalizada la auditoría. “Rogelio ya tiene un primer acuerdo y ahora vamos al segundo acuerdo que va a salir a partir del cierre de la auditoría, a principios de mayo”, indicó.

La mención a acuerdos concretos y plazos definidos fue interpretada por el entorno provincial como una señal política relevante, en tanto coloca a la cuestión previsional dentro de un esquema de negociación institucionalizada, con reglas claras y compromisos explícitos.

Infraestructura y desarrollo: la Ruta 14 en el centro

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la concesión de la Autovía Gervasio Artigas (ex Ruta Nacional 14), una obra estratégica para Entre Ríos y para la región del Litoral. Santilli remarcó que se trata de una cuestión clave vinculada a inversión, infraestructura y desarrollo, en tanto la traza constituye uno de los principales corredores logísticos del país.

El ministro también mencionó otros proyectos de obra pública, especialmente vial, que resultan fundamentales para mejorar la conectividad de Entre Ríos tanto en sentido Norte-Sur como Este-Oeste. La infraestructura aparece como un componente central de la agenda compartida, en un escenario donde el Estado nacional se ha retirado en materia de inversión pública y redefine su rol en materia de concesiones.

El desafío del empleo y la modernización laboral

En relación con la agenda económica nacional, Santilli señaló que, tras alcanzar el equilibrio fiscal y comenzar un proceso de crecimiento, el principal desafío que enfrenta la Argentina es la generación de empleo formal. “No generamos trabajo formal neto hace 15 años en la República Argentina y hace 20 años que no generamos una pyme neta”, advirtió, al describir un problema estructural que atraviesa distintos ciclos políticos.

En ese contexto, el debate sobre la modernización laboral adquirió un lugar central en el cierre de la conferencia. Fue el propio Frigerio quien confirmó de manera explícita el respaldo del Gobierno de Entre Ríos a los proyectos que impulsa la Nación en esta materia. “Te llevas un apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos a los proyectos de reformas, en este caso de modernización laboral, de inclusión de derechos a la mitad de los trabajadores que no los tienen”, expresó el gobernador, dirigiéndose directamente al ministro.

La frase condensó el sentido político del encuentro: un alineamiento explícito en torno a reformas que el oficialismo nacional considera estructurales, con el argumento de ampliar derechos, formalizar el empleo y sentar las bases de un crecimiento sostenido.

Un mensaje político de alcance nacional

La reunión entre Frigerio y Santilli dejó algo más que definiciones puntuales sobre temas de gestión. Funcionó también como un mensaje político hacia el resto del país: la voluntad de una provincia de peso estratégico como Entre Ríos de acompañar un proceso de reformas desde una lógica de cooperación institucional.

En un escenario marcado por tensiones económicas y debates intensos sobre el rumbo del país, el encuentro reforzó la idea de que el diálogo entre Nación y provincias sigue siendo una herramienta central para construir gobernabilidad. Para Frigerio, el respaldo a las reformas aparece ligado a una concepción pragmática del poder: si al país le va bien, a Entre Ríos también. Para Santilli, el apoyo provincial constituye un respaldo político clave en el camino de transformaciones que impulsa el Gobierno nacional.

Con esa convergencia como telón de fondo, ambos dirigentes coincidieron en que el desafío no es menor y que el camino por delante exigirá acuerdos, trabajo sostenido y una fuerte vocación de diálogo. En esa dirección, la reunión marcó un nuevo capítulo en la relación Entre Ríos-Nación, con la mira puesta en un proceso de cambios que busca proyectarse más allá de las urgencias del presente.