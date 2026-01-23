Cumbia litoraleña y canciones propias: Los Ángeles Desnudos tocan este viernes

La banda Los Ángeles Desnudos se presentará este viernes 23 de enero a las 21 en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges, en una noche dedicada a la cumbia litoraleña y a las canciones propias del grupo. El encuentro propone una velada de música en vivo, baile y encuentro cultural.

El evento forma parte de la programación cultural que impulsa el Almacén de los 33 como territorio de culturas, un espacio que es punto de referencia para propuestas musicales alternativas y populares de la ciudad. Según difundieron desde la organización y desde la propia banda, la noche está pensada como una invitación al baile y al disfrute.

Los Ángeles Desnudos se definen como una banda de cumbia litoraleña que recupera elementos clásicos del género y los reinterpreta desde una mirada contemporánea, con letras atravesadas por el humor y por historias de personajes de tinte teatral. El proyecto nace, según explicaron sus integrantes, de una búsqueda escénica que luego derivó en una identidad musical, donde la canción, la actuación y la narrativa son parte de una misma propuesta.

El recital contará con entradas a un valor de $5.000 y las reservas pueden realizarse al número 343 4702836.