Tenis: Cerúndolo dio el golpe ante Rublev y se instaló en octavos

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Rublev y se instaló en octavos de final del Abierto de Australia.

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (18°) tuvo una muy buena actuación y superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev (13°), para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada.

La raqueta Albiceleste, que consiguió una de las victorias más importantes de su carrera, se impuso por 6-3, 7-6(4) y 6-3, luego de dos horas y ocho minutos de juego.

En la próxima ronda podría tocarle con el alemán Alexander Zverev (3°) en el que podría ser un cruce interesantísimo, ya que el juego de Cerúndolo lo hace sentir muy incómodo e incluso lo confesó en varias ocasiones.