El Festival Popular llega a Miradores de Bajada Grande

Este viernes desde las 20, Festival Popular en Miradores de Bajada Grande.

En el marco de la Agenda de Verano, la Municipalidad de Paraná invita a la comunidad a participar de una nueva edición del Festival Popular, que se realizará este viernes en los Miradores de Bajada Grande, desde las 20, con acceso libre.

La propuesta continúa recorriendo distintos puntos de la ciudad con una agenda cultural pensada para disfrutar en familia, promoviendo el encuentro en el espacio público y el acceso a expresiones artísticas y recreativas.

Durante la jornada se presentarán Las aventuras del Capitán Pierre Zubiet, del grupo Patatas Patas; Origen; Los Hermanos Corradini; La Montrull; La Red Bull y Sofi Drei, conformando una grilla diversa que reúne música, teatro y propuestas para todo público.

Además, el festival contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y el Premate de Cebadores, concurso rumbo a la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

La iniciativa busca promover el acceso a la cultura, acompañar el trabajo de artistas y emprendedores locales y fortalecer los espacios de encuentro durante la temporada de verano.

Premate de Cebadores

El Premate de Cebadores se desarrolla en el marco de los Festivales Populares y contará, además, con dos instancias durante la Fiesta Nacional del Mate, los días 6 y 7 de febrero, junto a las jornadas de finalistas. Quienes resulten finalistas competirán por premios que incluyen viajes a Río de Janeiro o Bariloche.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace