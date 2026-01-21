Federico Sturzenegger: "Mi única tarea es que no aparezca ninguna ley de inteligencia artificial"

El funcionario compartió el panel con Maryam bint Ahmed Al Hammadi, ministra de Estado y secretaria general del Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos; Yutaka Sasaki, director representante, presidente y director ejecutivo de NTT DATA Group; y Joel Kaplan, director de Asuntos Globales de Meta, en un intercambio centrado en el rol del Estado frente al avance de la inteligencia artificial y sus efectos sobre la economía, la competencia y las reglas de mercado.

En ese marco, Sturzenegger enmarcó sus declaraciones dentro del proceso de reformas encarado por el Gobierno y sostuvo que la discusión sobre la IA se inscribe en una revisión más amplia del entramado regulatorio argentino.

La desregulación como punto de partida

El ministro explicó que el trabajo de desregulación comenzó dos años antes de que Javier Milei se convirtiera en presidente, cuando se revisaron todas las leyes del país y se las clasificó entre las que debían eliminarse, las que estaban bien y las que requerían modificaciones.

Según detalló, esa preparación previa permitió avanzar con rapidez en las reformas durante el primer año y medio de gestión, y demostró que la desregulación no es un proceso improvisado, sino el resultado de un análisis previo.

En ese contexto, Sturzenegger subrayó que la Argentina no contaba con una ley específica de inteligencia artificial, por lo que no había normas de ese tipo para desregular.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que su función actual es impedir que se sancione una ley de IA y dejar en claro que el país no busca regular el desarrollo de esa tecnología.

“Mi única tarea es que no aparezca ninguna ley de IA”

“Lo que queremos en la Argentina es asegurarnos y dar el mensaje de que no queremos regular la IA”, afirmó el funcionario, al cuestionar la tendencia de los congresos a impulsar leyes específicas ante cada avance tecnológico.

Incluso planteó, en tono irónico, la posibilidad de una norma que establezca que no debe existir una ley de inteligencia artificial, como forma de expresar la decisión política de no intervenir.

Para Sturzenegger, la discusión de fondo va más allá de una ley puntual y abre preguntas sobre la relación entre regulación y tecnología, especialmente frente a los cambios que introduce la IA.

En ese sentido, planteó que una de las razones clásicas para regular sectores económicos es la existencia de información asimétrica, como ocurre en el sistema financiero, donde los usuarios no cuentan con toda la información.

IA, información asimétrica y reacción política

El ministro se preguntó si la inteligencia artificial no podría resolver por sí sola ese problema al brindar más conocimiento, y si, en ese caso, la regulación perdería su justificación en determinadas áreas.

Aclaró que se trata de un debate abierto, pero sostuvo que la IA podría reducir la necesidad de intervención estatal allí donde la regulación buscaba corregir fallas de información.

Sturzenegger también afirmó que, en la Argentina, gran parte de la regulación no surgió de un planificador central benevolente, sino de intereses que usaron al Estado para levantar barreras de entrada y generar privilegios.

En otro tramo de su exposición, advirtió sobre el “efecto de prominencia”, por el cual un hecho aislado provoca una reacción política inmediata que termina en regulaciones costosas, y señaló que ese riesgo también existe con la inteligencia artificial.

Finalmente, sostuvo que la IA generará resistencias a medida que avance sobre distintas actividades y empleos, y llamó a evitar una reacción que frene su implementación. Según planteó, impedir el avance tecnológico por miedo al cambio implicaría consolidar regulaciones que bloquean la competencia y el desarrollo, en lugar de permitir que los mercados funcionen con mayor libertad.

