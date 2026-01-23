En Concepción del Uruguay, Unión Florida fue mucho para un desconocido Tomás de Rocamora.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay cayó por 76 a 44 frente a Unión Florida, por una nueva jornada de la Liga Femenina de Básquet. El elenco de Nico Grosso tuvo a Nija Collier como la mejor con 12 puntos y nueve rebotes, también 12 puntos sumó Sol Depetris y 10 aportó Delfi Saravia. Para destacar también los 11/32 en tres puntos. Nerea Schmidt fue la destacada de las locales con sus 15 unidades.

El partido en el Paccagnella

Fue uno de esos partidos en los que se completaron dos factores para un mismo resultado: que a uno de los equipos le salió muy poco, o casi nada, y al otro todo lo contrario; el juego y efectividad le fluyeron de principio a fin.

Así se puede explicar este resultado final para este Tomás de Rocamora que venía de caer también, pero de manera más que ajustada ante otros rivales poderosos como El Talar y Deportivo Berazategui.

La visita se llevó el primer parcial 7-21, las Rojas estuvieron desconocidas y Sabrina Scévola no pudo enderezar con el pedido de minuto. Florencia Martínez y Collier fueron las artífices de ese buen andar inicial.

El segundo cuarto arrancó con triple de Schmidt, pero Rocamora no consiguió meterse en el ritmo de su rival, al que le fluyeron los triples en el segundo tramo.

El siguiente tiempo fue más de lo mismo, Rocamora corrió y buscó, pero con escasa efectividad y por eso el resultado le quedó cada vez más lejos. Dos triples más de Tondi en esta parte del juego hicieron que la remontada fuera imposible.