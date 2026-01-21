Falleció la adolescente que peleaba por su vida tras el accidente ocurrido en Gilbert

Otra triste noticia conmueve a la comunidad de Urdinarrain y la región. En la noche de este martes 20 de enero, se confirmó el fallecimiento de Martina Michel Moyano, una de las dos adolescentes que había sobrevivido inicialmente al grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 4 de enero en la ruta provincial 20.

La joven de 16 años permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú en estado crítico desde el momento del siniestro. Pese a los esfuerzos médicos, las graves heridas sufridas en el impacto terminaron costándole la vida, elevando así a cuatro el número de víctimas fatales de esta tragedia vial.

El fatal accidente tuvo lugar alrededor de las 04:30 de la madrugada del domingo 4 de enero, en las cercanías de la localidad de Gilbert. Por causas que se investigan, un Fiat Palio y una Volkswagen Suran colisionaron de manera frontal con violencia extrema, publicó Ahora.

El impacto dejó un saldo inmediato de dolor. Las primeras tres víctimas fatales fueron identificadas como: Jonathan Morh (19): Conductor del Fiat Palio y oriundo de Colonia San Antonio, quien viajaba junto a las dos adolescentes; Andrea Bogado (32) y Blanca Uran (79): Ambas residentes de Villa Elisa, quienes se trasladaban en la Suran y perdieron la vida en el acto.

Estado de los sobrevivientes

Mientras la comunidad despide a Martina, la preocupación se mantiene por Elina Gay, la otra adolescente de 16 años involucrada en el accidente. Actualmente, se encuentra hospitalizada en Concepción del Uruguay en condición crítica. Según los últimos partes médicos, permanece en coma inducido, intubada y con respiración mecánica asistida en terapia intensiva.

Por su parte, el conductor de la Volkswagen Suran, Cristian Claus (39), continúa su recuperación tras sufrir fracturas en el fémur y el maxilar.

El último adiós

La familia de Martina Michel Moyano informó que sus restos están siendo velados este miércoles 21 de enero en la sala velatoria “La Misericordia”, ubicada en calle Carabelli 54.

La ceremonia de despedida se extenderá hasta las 11:50 hs, momento en el cual el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio de Urdinarrain para brindarle sagrada sepultura.