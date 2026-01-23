Alpine presentó su nuevo auto para la F1: así será el A526 que manejará Colapinto

Alpine dio el primer gran golpe visual de la temporada 2026 de la Fórmula 1 al presentar oficialmente el A526, el monoplaza que manejará Franco Colapinto en su debut como piloto titular. La escudería francesa eligió un escenario poco habitual para la revelación: un crucero navegando frente a la costa de Barcelona, donde mostró en detalle el auto con el que buscará dar un salto competitivo en el próximo campeonato.

La presentación se realizó este viernes por la mañana y confirmó varios de los indicios que Alpine había dejado entrever en los días previos. El nuevo A526 mantiene la identidad de la marca, pero introduce cambios estéticos notorios que lo diferencian claramente de su antecesor como por ejemplo la ausencia de Mercado Libre como patrocinio en el vehículo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el color del halo, que pasó a ser de un rosa intenso, un tono que también aparece distribuido en distintos sectores del monoplaza.

El diseño se completa con un azul eléctrico más oscuro que el utilizado en 2025, dejando atrás el celeste claro que predominó la temporada pasada y marcando una evolución visual más agresiva.





Más detalles del auto de Colapinto

Durante el evento también se confirmó que la combinación cromática no fue casual. En las imágenes difundidas previamente por la escudería, el auto había aparecido cubierto y rodeado por vehículos de calle de Alpine en tonos azul y plateado, una pista que finalmente coincidió con la estética definitiva del A526.

Sin embargo, Alpine dejó en claro que el monoplaza presentado no exhibe aún su verdadero potencial técnico. El A526 fue mostrado sin revelar su paquete aerodinámico definitivo, una estrategia habitual en la Fórmula 1 moderna.

La escudería francesa planea realizar ensayos cerrados en Barcelona en los próximos días, que marcarán el primer contacto real con la pista, aunque sin tiempos oficiales ni transmisión, manteniendo el hermetismo técnico de cara a sus rivales.

El formato del lanzamiento tuvo una fuerte impronta comercial. Alpine llevó adelante la presentación junto a MSC, su socio estratégico en el rubro de cruceros de lujo, lo que explicó la elección del Mar Balear como escenario y el carácter exclusivo del evento.

Franco Colapinto fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. El piloto argentino, que compartirá equipo con Pierre Gasly, se subirá por primera vez a un auto diseñado desde cero para una temporada completa de Fórmula 1, en lo que representa un paso clave en su carrera dentro de la máxima categoría.

Con el A526 ya presentado y los primeros ensayos en el horizonte, Alpine comienza a levantar el telón de una temporada 2026 en la que buscará dar un salto competitivo y consolidar su nuevo proyecto deportivo, con Colapinto como una de sus grandes apuestas.