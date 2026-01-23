Básquet: con el cuchillo entre los dientes, Central Entrerriano bajó al puntero

En Gualeguaychú, Central Entrerriano derrotó por 87 a 83 a Provincial de Rosario, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El Rojinegro se hizo fuerte en su casa y derrotó a un rival que llegó con un registro de 14 victorias y apenas tres derrotas.

Las acciones en el Bértora

Un primer período ajustado para los dos que favoreció al más preciso. La visita fue la encargada de abrir el partido con un simple seguido de un triple, pero el Rojinegro no le dio creces y logró destrabarlo de la mano de Pérez y Panozzo, marcando una pequeña y ajustada diferencia.

En el segundo cuarto, el equipo rosarino corrigió la defensa y se lo igualó a los entrerrianos. De todos modos, el equipo local no le dio respiro y se fue al entretiempo con tres puntos a favor.

El descanso fue clave para los dirigidos por Esteban Gatti, quienes volvieron con su impronta y lograron sacar la ventaja máxima de ocho, con Abraham Barahona como estrella del equipo con nueve puntos, ocho rebotes y seis asistencias. Pero aun así no fue suficiente para frenar a los gualeguaychenses.

El final parecía eterno, el partido iba a ser para quien domine con precisión lo mental y lo táctico. Central Entrerriano despegó sobre el final, pero los rosarinos no le dieron respiro y los tuvieron al acecho. Con la efectividad en triples de Cristian Pérez, quien fue el MVP de la noche, el triunfo se quedó en Gualeguaychú con un final ardiente.