Tigre venció al Estudiantes de Río Cuarto de Iván Delfino

Este domingo concluyó la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional con dos partidos. Uno de ellos fue en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, en donde Tigre recibió a Estudiantes de Río Cuarto. El árbitro del encuentro fue Felipe Viola, acompañado por Yamil Possi en el VAR.

La primera acción de peligro del juego fue para el visitante, que presionó la salida del Matador y tuvo el gol en los pies de Nicolás Talpone. El atacante recuperó y avanzó hacia la valla de Felipe Zenobio, pero el arquero salió a tiempo y despejó el remate cruzado del delantero que buscaba el costado izquierdo del arquero.

El Matador respondió con un buen centro desde la derecha de Guillermo Soto para el cabezazo de Ignacio Russo, pero el ex Patronato remató desviado por el costado derecho del arco de Renzo Bacchia.

Con un balón largo e imponiéndose en la segunda jugada, Estudiantes generó una nueva aproximación. Esta vez la pelota quedó en el borde del área para Gabriel Alanís, que sacó un potente disparo que viajó hacia el costado izquierdo del arco de Zenobio. Atento, el arquero rechazó al tiro de esquina con un manotazo. Fue lo último del primer tiempo.

En la segunda mitad Tigre facturó por duplicado. Antes tuvo el gol en los pies de Federico Álvarez, que se encargó de un tiro libre a pocos metros del área. Su disparo buscó el costado izquierdo del arco de Bacchia, pero se fue desviado.

El primer gol llegó a los ocho minutos. Un nuevo tiro libre, esta vez ejecutado por Elías Cabrera desde el costado izquierdo, encontró una floja respuesta de Bacchia que le dejó la chance servida a Alan Barrionuevo. Solo tuvo que empujar el defensor para anotar el 1-0 parcial.

El segundo gol del Matador llegó a los 20 minutos luego de un disparo de Jabes Saralegui que se desvió en un marcador y quedó en los pies de Jalil Elías. El mediocampista, que estaba de cara al arquero visitante, definió cruzado desde la derecha y estampó el 2-0 que resultaría definitivo.

Con su estreno victorioso, lo próximo para Tigre será visitar a Belgrano el jueves 29, desde las 19.15; mientras que al Leóndel Imperio le tocará recibir a Argentinos Juniors ese mismo día a las 21.30.

-SÍNTESIS-

Tigre 2-0 Estudiantes de Río Cuarto.



Goles:

8’ST: Alan Barrionuevo.

20’ST: Jalil Elías.



Formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero.

DT: Diego Dabove.



Estudiantes de Río Cuarto: Renzo Bacchia; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Tobías Ostchega; Mauro Valiente, Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Nicolás Talpone y Mateo Bajamich.

DT: Iván Delfino.



Cambios:

22’ST: ingresó Martín Garnerone por Mauro Valiente (EST).

22’ST: ingresó Lucas González por Tomás González (EST).

22’ST: ingresó Siro Rosané por Alejandro Cabrera (EST).

22’ST: ingresó Santiago López por David Romero (TIG).

23’ST: ingresó Tiago Serrago por Jabes Saralegui (TIG).

31’ST: ingresó Alfio Oviedo por Ignacio Russo (TIG).

31’ST: ingresó Ignacio Peluffo por Elías Cabrera (TIG).

34’ST: ingresó Javier Ferreira por Gabriel Alanís (EST).

34’ST: ingresó Ezequiel Forclaz por Mateo Bajamich (EST).

40’ST: ingresó Ramón Arias por Joaquín Laso (TIG).



Amonestados:

29’PT: Joaquín Laso (TIG).

41’PT: Elías Cabrera (TIG).

2’ST: Tomás González (EST).

7’ST: Mauro Valiente (EST).

42’ST: Alfio Oviedo (TIG).

47’ST: Ignacio Talpone (EST).



Árbitro: Felipe Viola. VAR: Yamil Possi.



Estadio: José Dellagiovanna.

Video: Liga Profesional.