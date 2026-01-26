Argentinos se estrenó con un triunfo agónico en su estadio

Este domingo la acción de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional se definió con dos encuentros. Uno de ellos fue en el estadio Diego Maradona, en donde Argentinos Juniors recibió a Sarmiento de Junín. El árbitro del partido fue Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

El partido tuvo una primera incursión ofensiva del anfitrión con un avance de Lautaro Giaccone por derecha. Luego de combinar con Leandro Lozano por el lateral, el atacante enganchó hacia el centro y sacó un remate bajo buscando el costado derecho del arco defendido por Javier Burrai, que desvió el remate hacia el córner.

En la primera mitad ocurrió poco más. El juego tuvo pierna fuerte durante la primera etapa y hubo cuatro amonestados, pero en cuanto a la generación de ocasiones de gol hubo poco y nada por destacar.

En la segunda mitad fue nuevamente el Bicho el que tuvo la primera ocasión. Esta vez fue con un avance por izquierda de Sebastián Prieto y centro para Tomás Molina, que anticipó a su marcador y definió buscando el costado derecho del arco de Burrai, pero el balón se perdió por línea de fondo.

Cuando en el encuentro pasaba poco por destacar, Juan Insaurralde recibió la segunda tarjeta amarilla por una fuerte falta en la mitad del campo y dejó a los dirigidos por Facundo Sava con un jugador menos a los 14 minutos. Si el local ya dominaba, de ahí en más fue un monólogo.

Alan Lescano tuvo una clarísima ocasión luego de recibir un pase entre líneas que lo dejó mano a mano con Burrai. La salida del arquero nacionalizado ecuatoriano impidió la cómoda definición del mediocampista, que intentó cruzar el remate, pero terminó fallando en la dirección.

Con espacios, el siguiente en probar fue Diego Porcel, que encaró una larga carrera por derecha y una vez dentro del área sacó un potente remate cruzado que entre Burrai y el poste derecho devolvieron al terreno de juego.

La insistencia del Bicho contó con un remate del debutante japonés Ryoga Kida, que Burrai devolvió con una buena atajada, mientras que en el rebote Molina no pudo evitar con su definición al cruce de un defensor.

Aunque era todo del local, el Verde tuvo su chance. Fue en un tiro de esquina ejecutado por Julián Contrera que iba con dirección al arco. Brayan Cortés reaccionó a tiempo y rechazó con un manotazo que luego dio en el poste para evitar la caída de la valla del anfitrión.

El local siguió acumulando chances de gol como el remate de Porcel que se fue desviado por el costado izquierdo o la palomita de Molina en la salida de un tiro de esquina que Burrai envió al córner con un excelente manotazo, pero no se daba. Sin embargo, esa insistencia tendría premio.

En la última jugada del partido, un centro de Lozano desde la derecha llegó a la cabeza de Molina, que cabeceó de pique al suelo y cruzado hacia el costado derecho de Burrai para poner el 1-0 a los 52 minutos.

En el final tuvo que sufrir el equipo anfitrión, porque un balón largo llegó a la posición de Brandon Márquez, que dejó la pelota servida para Carlos Villalba. El mediocampista intentó una tijera, pero Cortés se estiró hacia su derecha y evitó el tanto. Atajadón y triunfo para Argentinos.

Tras el estreno con victoria, el equipo de Nicolás Diez deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto el jueves 29, desde las 21.30; mientras que al Verde de Junín le tocará ser local en ese mismo día y horario ante Banfield.

-SÍNTESIS-

Argentinos Juniors 1-0 Sarmiento.



Gol:

52’ST: Tomás Molina.



Expulsado:

14’ST: Juan Insaurralde (SAR).



Formaciones:

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Lautaro Giaccone, Alan Lescano, Diego Porcel; Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.



Sarmiento: Javier Burrai; Juan Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Yair Arismendi; Jhon Rentería, Cristian Zabala, Manuel García, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín.

DT: Facundo Sava.



Cambios:

ET: ingresó Julián Contrera por Juan Cabrera (SAR).

12’ST: ingresó Carlos Villalba por Junior Marabel (SAR).

12’ST: ingresó Brandon Márquez por Jhon Rentería (SAR).

20’ST: ingresó Leandro Fernández por Sebastián Prieto (ARG).

28’ST: ingresó Ryoga Kida por Nicolás Oroz (ARG).

30’ST: ingresó Gastón Arturia por Cristian Zabala (SAR).

39’ST: ingresó Ulises Delgado por Diego Churín (SAR).

39’ST: ingresó Facundo Jainikoski por Francisco Álvarez (ARG).



Amonestados:

22’PT: Juan Insaurralde (SAR).

27’PT: Tobías Ramírez (ARG).

33’PT: Juan Cabrera (SAR).

39’PT: Francisco Álvarez (ARG).

7’ST: Jhon Rentería (SAR).

17’ST: Brandon Márquez (SAR).

48’ST: Carlos Villalba (SAR).

54’ST: Tomás Molina (ARG).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: Diego Maradona.

Video: Liga Profesional.