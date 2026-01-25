“Nos va a deleitar con su repertorio”: Fátima Florez confirmó el reencuentro con Milei en el teatro

El mandatario extenderá su estadía en Mar del Plata tras el “Tour de la Gratitud” para asistir al teatro el martes 27 de enero.

La gira federal de Javier Milei por la Costa Atlántica no solo tendrá tintes políticos. Tras encabezar el "Tour de la Gratitud" el lunes, el Presidente protagonizará un reencuentro público con su ex pareja, Fátima Florez, en el teatro.

La propia artista fue la encargada de confirmar la noticia, asegurando que la función del martes 27 de enero fue reprogramada especialmente para recibir al jefe de Estado.

Para adaptarse a la agenda presidencial, el show comenzará excepcionalmente a las 21:00 horas puntuales. Florez adelantó que la presentación contará con "guiños especiales" relacionados con la realidad del país, un recurso habitual en sus imitaciones y monólogos.

"Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades", explicó la comediante en diálogo televisivo.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención no es solo la presencia de Milei en la platea, sino su participación activa sobre el escenario. Según Florez, el libertario planea retomar su faceta de cantante, una práctica que ha vuelto a frecuentar en sus últimas apariciones públicas y actos de campaña.

La sorpresa final del espectáculo promete ser el plato fuerte de la noche marplatense. "Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el Presidente cante. Seguro nos dicen que sí, y el Presidente nos va a deleitar con su repertorio", reveló Fátima, anticipando un cierre fuera de protocolo.

Se espera un operativo de seguridad reforzado en las inmediaciones del teatro, dado que será la primera vez que la ex pareja se muestre junta en un evento masivo tras su separación.

Fuente: Noticias Argentinas.