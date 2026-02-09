Un matrimonio resultó herido tras el vuelco de un auto cerca de Crespo en ruta 131

Un vuelco ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 35 de la ruta 131, en cercanías del acceso Illia de la ciudad de Crespo. El hecho tuvo como protagonistas a dos personas que se desplazaban en un vehículo particular.

Según se informó, se trató de un matrimonio joven, residente en Crespo, que circulaba de sur a norte por la Ruta 131, en dirección de Libertador San Martín–Crespo. Por motivos que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, despistó hacia la banquina izquierda y terminó volcando, quedando el automóvil a unos 15 metros de la cinta asfáltica.

Pese a la violencia del impacto, ambos ocupantes lograron salir del vehículo con la ayuda de terceros que se encontraban en el lugar. En un primer momento presentaban golpes y cortes de carácter leve, por lo que fueron contenidos mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia y del personal policial, indicó Amanecer Entrerriano.

Testigos del hecho indicaron que el conductor podría haberse quedado dormido, lo que habría provocado una maniobra brusca y el posterior despiste. No obstante, esa versión deberá ser confirmada a partir de las pericias y procedimientos de rigor que llevan adelante las autoridades competentes.

El tránsito en la zona no fue interrumpido, aunque se recomendó circular con precaución mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y relevamiento.