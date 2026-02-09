Barracas Central venció a Gimnasia La Plata y festejó por primera vez en el Apertura

El Guapo, que venía de ganar por Copa Argentina, también festejó en el torneo.

Barracas Central logró este lunes su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, al derrotar a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0 en la continuidad de la cuarta fecha de la Zona B. En el estadio Claudio Tapia, Kevin Jappert e Iván Tapia, de tiro libre, anotaron los goles para el Guapo.

El Lobo manejó la pelota en el comienzo por medio de Nacho Fernández. Sin embargo, el Guapo se puso en ventaja a los 35 minutos con un tanto de cabeza de Kevin Jappert, luego de dos rebotes tras un tiro de esquina.

En el complemento el elenco local amplió su ventaja. Fue a los 16 minutos, en un tiro libre en el que Iván Tapia amagó con tirar el centro, pero remató directo al arco y sorprendió a Nelson Insfrán.

De esta manera, Barracas alcanzó los cinco puntos y se ubicó séptimo en la Zona B. Mientras que Gimnasia quedó con seis unidades y está sexto en el mismo grupo.

En la próxima fecha, Gimnasia recibirá el domingo a Estudiantes en el clásico de La Plata, a partir de las 17. Mientras que Barracas visitará a Rosario Central, el mismo día pero desde las 22.